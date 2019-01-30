Резонансное ДТП в Харькове: суд назначил прения

Киевский районный суд Харькова назначил дату начала судебных прений по делу о ДТП, которое произошло на улице Сумской в октябре 2017 года.

Об этом сообщает «Громадское».

О переносе дебатов на 6 февраля ходатайствовал прокурор Игорь Омельченко, чтобы изучить материалы дела.

Также во время заседания защитник обвиняемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица ходатайствовал об отводе группы харьковских экспертов, но судья Виктор Попрас отклонил это ходатайство.

Как известно, 8 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

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