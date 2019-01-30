Расставим все точки над «и». Ветеран АТО вызвал Власенко на разговор

Относительно доказательств, которые у меня есть, это «скрин», где у человека, приглашенного на этот форум, спросили: а что это было, дружище? И этот человек ответил, что это просто бизнес. Какие еще нужно доказательства?

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK рассказал участник АТО, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Гость программы отметил, что юридически доказать информацию о том, что «киборги», которые приняли участие в форуме Тимошенко, получили по 10 тысяч долларов, он не может. Однако, добавил Алексей Гетьман, есть ребята, которые могут это подтвердить.

«Это была личная беседа – глаза в глаза. После этого заявления, которое я услышал от людей, с которыми мы общались относительно этого события – выступления «киборгов» с поддержкой Юлии Тимошенко, которая, кстати, для фронта ничего не сделала, мне ребята говорили, что знают, что на меня будет литься много грязи. Они говорили, что если надо, то они «подтянутся» и скажут все тем людям, которые будут пытаться облить меня грязью.

И если у господина Власенко будет желание, я и другие ребята, которые непосредственно имели эту беседу, придем на эфир и спокойно расставим все точки над «и». Тогда закончатся споры относительно того, кто говорит правду, а кто лжет», – подчеркнул Алексей Гетьман.

Также военный ответил на вопрос ведущего, есть ли у него какие-то доказательства, что за участие в форуме «Родины» «киборги» получали деньги:

«Относительно доказательств, которые у меня есть, это «скрин», где у человека, который был приглашен на этот форум, спросили: а что это было, дружище? И этот человек ответил, что это просто бизнес. Какие еще нужно доказательства?» – подчеркнул Алексей Гетьман.

Участник АТО считает, что за такой поступок Юлия Владимировна должна понести не только моральную, но и политическую ответственность.

А нардепу Власенко, который заявил, что за эту «ложную информацию» «Батькивщина» обратится в суд, Алексей Гетман ответил, что готов отвечать за свои слова и в суде.

«Я офицер. За свои слова я отвечаю», – акцентировал Алексей Гетьман.

Напомним, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетман заявил, что «киборги», которые принимали участие в форуме Тимошенко, получили за это по 10 тысяч долларов.

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