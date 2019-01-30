Путин и Трамп пообщались без переводчика на G20, – СМИ

Президент США Дональд Трамп провел 15-минутную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Бразилии без переводчика или официального лица, которая могла бы записать содержание разговора.

Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники, владеющие непосредственной информацией о встрече, пишет «Украинская правда».

Отмечается, что лидеры США и РФ смогли поговорить на выходе из здания театра: Трамп с женой Меланией и Путин с переводчиком разговаривали наедине 15 минут и были среди последних гостей, покинувших театр.

«Помощники Трампа охарактеризовали встречу с Путиным как один из нескольких «неформальных» разговоров, которые он имел в тот вечер.

Хотя в докладах людей, знавших об этой встрече, говорилось, что разговор был длиннее и более содержательным, чем сообщал тогда Белый дом», – подчеркивает газета.

По данным источника, Трамп и Путин обсудили вопросы международной политики, ситуацию в Керченском проливе и конфликт в Сирии.

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