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среда, 30 января, 2019, 22:38 Мир
Президент Венесуэлы заявил, что Трамп приказал его убить

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвиняет главу США Дональда Трампа в том, что он якобы приказал убить лидера южноамериканской страны.

Об этом сообщает «Корреспондент», ссылаясь на Reuters.

Как отмечается, 56-летний Мадуро заявил российским СМИ, что столкнулся с крупнейшим вызовом за все время своего правления, и сказал, что Трамп приказал соседней Колумбии убить его.

По данным агентства, в свою очередь основной мировой покровитель Венесуэлы, Россия заявила о готовности стать посредником между властью и оппозицией страны.
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СШАДональд ТрампВенесуэлаНиколас Мадуроновости мира
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