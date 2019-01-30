Президент Венесуэлы заявил, что Трамп приказал его убить

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвиняет главу США Дональда Трампа в том, что он якобы приказал убить лидера южноамериканской страны.

Об этом сообщает «Корреспондент», ссылаясь на Reuters.

Как отмечается, 56-летний Мадуро заявил российским СМИ, что столкнулся с крупнейшим вызовом за все время своего правления, и сказал, что Трамп приказал соседней Колумбии убить его.

По данным агентства, в свою очередь основной мировой покровитель Венесуэлы, Россия заявила о готовности стать посредником между властью и оппозицией страны.

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