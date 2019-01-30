среда, 30 января, 2019, 22:38 Мир
Президент Венесуэлы заявил, что Трамп приказал его убить
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвиняет главу США Дональда Трампа в том, что он якобы приказал убить лидера южноамериканской страны.
Об этом сообщает «Корреспондент», ссылаясь на Reuters.
Как отмечается, 56-летний Мадуро заявил российским СМИ, что столкнулся с крупнейшим вызовом за все время своего правления, и сказал, что Трамп приказал соседней Колумбии убить его.
По данным агентства, в свою очередь основной мировой покровитель Венесуэлы, Россия заявила о готовности стать посредником между властью и оппозицией страны.
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