Праздник весны: В Испании стартовал старейший карнавал

Праздник «Joaldun» – традиционное дохристианский испанский праздник, который особенно популярен в некоторых небольших деревнях на севере провинции Наварра.

«Joaldun» символизирует напоминание, что скоро придет весна. Поэтому люди переодеваются в животных. Особенно популярен образ овец – символ хорошего сельскохозяйственного года. Ведь, местные верят, что овцы своими колокольчиками на шее выгоняют злых духов и оповещают о приходе весны.

Считается, что этот карнавал уходит корнями еще во времена, когда Римскую империю никто не знал, и является одним из древнейших в Европе.

Напомним, в Швейцарии начался цикл карнавалов в масках – шумные проводы зимы.

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