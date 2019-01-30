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среда, 30 января, 2019, 20:53 Мир
Праздник весны: В Испании стартовал старейший карнавал

Праздник «Joaldun» – традиционное дохристианский испанский праздник, который особенно популярен в некоторых небольших деревнях на севере провинции Наварра.

«Joaldun» символизирует напоминание, что скоро придет весна. Поэтому люди переодеваются в животных. Особенно популярен образ овец – символ хорошего сельскохозяйственного года. Ведь, местные верят, что овцы своими колокольчиками на шее выгоняют злых духов и оповещают о приходе весны.

Считается, что этот карнавал уходит корнями еще во времена, когда Римскую империю никто не знал, и является одним из древнейших в Европе.

Напомним, в Швейцарии начался цикл карнавалов в масках – шумные проводы зимы.
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животныеИспанияпраздникивеснакарнавалыновости мира
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2019-01-30 22:45 :11