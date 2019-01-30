Правительство усовершенствовало работу комиссии по установлению прожиточного минимума

Сегодня Кабмин принял постановление согласной которого вносятся изменения в порядок формирования комиссии, которая проводит экспертизу товаров и услуг для установления прожиточного минимума.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

30 января 2019 года на своем заседании Правительство приняло постановление Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в порядок проведения научно-общественной экспертизы набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг для установления прожиточного минимума».

Согласно принятому постановлению в состав комиссии, которая проводит соответствующую экспертизу продуктов, товаров и услуг, как представители центральных органов исполнительной власти входят руководители самостоятельных структурных подразделений Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства финансов Украины, Министерства социальной политики Украины, Министерства здравоохранения Украины, определены в соответствии с приказами руководителей соответствующих органов. Члены экспертной комиссии от объединений работодателей и профсоюзных объединений, которые имеют статус всеукраинских, определяются каждой стороной отдельно.

Отмечается, что такое изменение будет способствовать урегулированию процедуры проведения научно-общественной экспертизы указанных наборов и повышению эффективности работы экспертной комиссии.

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