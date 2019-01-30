Правительство распорядилось открыть информацию о наличии у компаний лицензий и разрешений

Кабинет министров Украины принял решение дополнить Единый реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) информации о наличии у того или иного предприятия лицензий и разрешений.
Соответствующее решение приняли во время заседания правительства 30 января, пишет Громадское.
«Утвержденный правительством порядок позволит интегрировать в Единый государственный реестр информацию из десятков реестров различных органов власти. Это значительно упростит поиск информации и сведений о субъектах хозяйствования и их деятельность как органов государственной власти, например при предоставлении административных услуг, а также потребителям при заключении с ними юридических договоров», – сообщил министр экономического развития Украины Степан Кубив.
Отмечается, что данная инициатива будет способствовать тому, что сами разрешения и лицензии государства в будущем переведут в электронную форму.
Отметим, что речь идет в первую очередь о лицензии на пользование недрами и добычу нефти и газа.