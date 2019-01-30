Правительство распорядилось открыть информацию о наличии у компаний лицензий и разрешений

Кабинет министров Украины принял решение дополнить Единый реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) информации о наличии у того или иного предприятия лицензий и разрешений.

Соответствующее решение приняли во время заседания правительства 30 января, пишет Громадское.

«Утвержденный правительством порядок позволит интегрировать в Единый государственный реестр информацию из десятков реестров различных органов власти. Это значительно упростит поиск информации и сведений о субъектах хозяйствования и их деятельность как органов государственной власти, например при предоставлении административных услуг, а также потребителям при заключении с ними юридических договоров», – сообщил министр экономического развития Украины Степан Кубив.

Отмечается, что данная инициатива будет способствовать тому, что сами разрешения и лицензии государства в будущем переведут в электронную форму.

Отметим, что речь идет в первую очередь о лицензии на пользование недрами и добычу нефти и газа.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.