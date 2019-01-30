Правительство хочет обязать «Нафтогаз» обеспечить граждан бесплатными счетчиками

Решения вопроса со счетчиками газа для домохозяйств – задача того, кто поставляет и производит этот ресурс. Поэтому правительство обяжет НАК «Нафтогаз Украины» бесплатно обеспечить граждан приборами для учета. А Министерство экономики учтет потраченные на это средства в финансовом плане компании.

Об этом во время заседания правительства, которое транслировал телеканал ZIK, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он отметил важность вопроса учета газа. Мол, все должны быть заинтересованы в том, чтобы четко просчитывать, кто сколько потребляет ресурса. А сейчас газовики списывают друг на друга объемы, обвиняя в воровстве.

«Для того, чтобы никто ничего не украл, надо просто элементарно сделать учет. То есть, нам нужен счетчик. Когда я посмотрел про обеспечение счетчиками украинских граждан, увидел, что существуют домохозяйства, у которых нет приборов учета. И это задача того, кто поставляет газ и его производит», – подчеркнул премьер.

Следовательно, правительство хочет рекомендовать НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить всех граждан бесплатными счетчиками. Министерство экономики же должно учесть средства, которые компания использует на автономные счетчики, в финансовом плане предприятия. Кроме того, он поручил Минтопэнерго осуществить жесткий контроль над выполнением этого задания НАК «Нафтогазом Украины».

«Я хочу, чтобы в максимально сжатые сроки, насколько это возможно, в каждом домохозяйстве Украины был газовый счетчик за счет «Нафтогаза». Расходы же мы учтем в их финансовом плане. Все, тогда и поставим точку и никто на этом не будет злоупотреблять – все будут понимать, что есть учет, по которому нужно платить», – подчеркнул премьер.

Он убежден: такое решение будет «абсолютно справедливым», прежде всего – для украинских граждан.

Как сообщалось, ранее Гройсман заявлял, что в будущем Украина вполне может обойтись без импортного газа.

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