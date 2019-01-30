Посольство США требует от России немедленно предоставить медпомощь Павлу Грибу

Посольство США в Украине глубоко обеспокоено состоянием здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба и требует от РФ немедленно обеспечить оказание надлежащей медпомощи всем незаконно задержанным украинцам.

Об этом говорится в заявлении диппредставительства, опубликованном в Twitter.

«Мы глубоко обеспокоены новостями о здоровье украинца Павла Гриба. Россия должна обеспечить надлежащую медицинскую помощь украинцам, которых она несправедливо задерживает, а также немедленно освободить всех украинских политических заключенных», – заявили в посольстве.

Мы глубоко обеспокоены новостями о здоровье украинца Павла Гриба. Россия должна обеспечить надлежащую медицинскую помощь украинцам, которых она несправедливо задерживает, а также немедленно освободить всех украинских политических заключенных. pic.twitter.com/vSvHvYCBGT — U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 30 января 2019 г.

Напомним, 20-летний политзаключенный Павел Гриб нуждается в немедленной операции на сердце, его состояние здоровья сверхкритическое.

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