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среда, 30 января, 2019, 19:43 Политика
Посольство США требует от России немедленно предоставить медпомощь Павлу Грибу

Посольство США в Украине глубоко обеспокоено состоянием здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба и требует от РФ немедленно обеспечить оказание надлежащей медпомощи всем незаконно задержанным украинцам.

Об этом говорится в заявлении диппредставительства, опубликованном в Twitter.

«Мы глубоко обеспокоены новостями о здоровье украинца Павла Гриба. Россия должна обеспечить надлежащую медицинскую помощь украинцам, которых она несправедливо задерживает, а также немедленно освободить всех украинских политических заключенных», – заявили в посольстве.

Напомним, 20-летний политзаключенный Павел Гриб нуждается в немедленной операции на сердце, его состояние здоровья сверхкритическое.
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СШАРоссияполитзаключенныеПавел Грибновости Украиныновости политики
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2019-01-30 20:14 :32