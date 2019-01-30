Посол Польши Пекло поддерживает ПЦУ

Посол Польши в Украине Ян Пекло во время встречи с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием 29 января выразил поддержку Польши процессу унификации украинского православия.

Об этом говорится на сайте «Единая поместная Украинская православная церковь».

Как отмечается, обсудили религиозную ситуацию в Украине, значение новейших событий, связанных с признанием Украине автокефалии и следующий путь сотрудничества между посольством Республики Польша в Киеве и украинской церковью.

«Во время встречи в Киеве с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием я хотел, в первую очередь, выразить поддержку Польши для Украины и процесса унификации украинского православия», – сказал Пекло.

Польский посол также поздравил митрополита Киевского Епифания с выбором его в результате Объединительного собора предстоятелем независимой от России автокефальной Православной церкви Украины.

«Для нас особенно важны уверения со стороны Епифания, что переход приходов в новую Церкоь будет мирным и длительным процессом. Его спокойные и взвешенные слова показывают огромный контраст между действительностью и российской пропагандой, которая говорит, что автокефалия может привести даже к кровопролитию», – отметил посол.

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