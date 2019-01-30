Послы G7 определились, какие реформы в Украине поддержат

Группа послов стран Большой семерки по поддержке реформ в Украине определила ключевые реформы, на которые будет направлена ее поддержка во время председательства Франции в G7 в течение 2019 года.

Об этом говорится в Twitter Группы поддержки Украины

«Группа послов стран Большой семерки по поддержке Украины признает прогресс реформ в Украине с 2015 года и будет продолжать свои усилия для достижения дальнейшего успеха. Послы определили ключевые реформы, которые они будут поддерживать в 2019 году во время председательства Франции в G7», – говорится в сообщении.

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