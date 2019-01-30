среда, 30 января, 2019, 14:10 События
Полиция открыла уголовное производство из-за исчезновения капитана судна «Норд»
Полиция разыскивает капитана судна «Норд» Владимира Горбенко, об исчезновении которого стало известно накануне.
Об этом сообщил «Украинской правде» в среду представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.
«Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией – «пропавший без вести». Ищем», – сказал он.
Напомним, адвокат капитана рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко Максим Могильницкий заявил, что связь с Горбенко пропала 26 января.
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