Политолог Виктор Таран: Форум Порошенко – ставки сделаны, ставок больше нет

На форуме Петра Порошенко было продемонстрировано самое главное – единство Властной вертикали, а следовательно и концентрация всех союзнических ресурсов в одних руках. Публичная поддержка спикера и Премьера, которые не побоялись это сделать открыто, также добавили оптимизма штабу кандидата.

Об этом в Фейсбуке пишет политолог, член Совета в Реанимационный пакет реформ Виктор Таран.

Подаем сообщение полностью:

«Форум Порошенко. Принципиально не хочу сравнивать его с Форумами Гриценко и Тимошенко, которые, выдвигаясь как кандидаты, артикулировали и демонстрировали однотипную «оппозиционно-антикорупционно-обнищавшую» риторику.

Вчера – выдвигался Президент, а значит все ожидали чего-то другого.

Забегая вперед, скажу сразу впечатление от Форума, за которым наблюдал по ТВ – масштабно, интересно, динамично, но ничего экстраординарного. Несмотря на выбранную штабом консервативную стратегию, решение понимаю. «Вишенкой на тортик» однозначно стали выступления Расмуссена и Подеревянского. И как по мне, очень хорошо, что среди выступающих не было Епифания.

Речь анализировать не буду – каждый в ней самостоятельно найдет «плюсы» и «минусы» по принципу «сказал/не сказал».

Поговорим о другом – поможет ли запад предоставить Порошенко дополнительные электоральные баллы.

С точки зрения трехмесячного электорального марафона, который требует максимальную аккумуляцию ресурсов, думаю да. Сегодня было продемонстрировано самое главное – единство властной вертикали, а следовательно и концентрация всех союзнических ресурсов в одних руках. Публичная поддержка спикера и Премьера, которые не побоялись это сделать открыто, также добавили оптимизма штабу кандидата.

Судя по всему, последнему это далось не просто, поскольку поддерживая публично Порошенко он разделял с ним успехи всех социально-экономических реформ, которые проводились последние два года Кабмином (образовательная, децентрализации, медицинская, пенсионная и т. д). Что ж, это его выбор как самодостаточного политика, вручить в руки Президенту «козыри», которые позволят последнем удачно зайти на «социально-экономические темы», ниша где до этого у него почти не было «историй успеха».

Ну и, конечно, отмечу выступления Кличко и Филатова, которые своей поддержкой сцементировали избирательную вертикаль и горизонталь.

Фиксируем: все ключевые игроки сделали ставки – ставок больше нет.

(Помню, что в субботу съезд НФ, но думаю там обойдется без сенсаций, тем более Турчинов сегодня сидел в первом ряду).

Начинается самое интересное – борьба в поле. И, судя по всему, лучше всего к ней подготовились Порошенко и Тимошенко. Другим кандидатам, которые не имеют и десятой доли таких ресурсов, соперничать с ними будет невероятно сложно».

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