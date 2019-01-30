Польская оппозиционная партия обратилась в прокуратуру из-за «пленок Качиньского»

Польская оппозиционная партия «Гражданская платформа» подала в прокуратуру заявление, что подозревает председателя правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского в совершении преступления.

Об этом сообщает Onet.pl, информирует Европейская правда.

«Как и обещали, мы сообщаем о возможном преступлении Ярослава Качиньского в связи с записями, которые были опубликованы Gazeta Wyborcza», – заявили оппозиционные депутаты на пресс-конференции.

Депутаты призвали Ярослава Качиньского раскрыть все активы и заявили, что ведение им бизнеса «является незаконным».

Лидер польской оппозиционной партии Nowoczesna («Современная») Рышард Петру ранее подал заявление в прокуратуру в деле так называемых «пленок Качиньского».

Как сообщалось, польское издание Gazeta Wyborcza получило записи скрытых переговоров лидера партии власти «Право и справедливость» Ярослава Качиньского с австрийским бизнесменом Геральдом Биргфеллнером, из которых стало известно о планах Качинского построить две высотки в центре Варшавы.

В двух башнях-близнецах, которые хотели назвать именами братьев Качиньских, высотой 190 метров должны были разместиться квартиры, отель и резиденция фонда Института имени Леха Качиньского.

Инвестиции проекта должна была приготовить фирма Биргфеллнера. Запись переговоров свидетельствует, что его компания выполнила работы, однако «Srebrna» отказалась их оплатить. В разговоре Качинский объясняет Биргфеллнеру, что проект пришлось остановить из-за отсутствия согласия местной власти Варшавы и большую заинтересованность СМИ в этом вопросе.

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