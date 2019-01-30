Пленному моряку Беспальченко доставили лишь одно письмо, - адвокат

Пленный украинский моряк Виктор Беспальченко за все время своего содержания в московском СИЗО «Лефортово» получил лишь одно письмо.

Об этом сообщила его адвокат Оксана Опаренко в Facebook.

«За все время Виктор получил лишь одно письмо, хотя родные и близкие пишут ему письма часто, но они почему-то до моряка не доходят», – отметила адвокат.

Она добавила, что Беспальченко написал заявление с просьбой получить свидание и телефонные звонки. Недавно его посетила русский омбудсмен Татьяна Москалькова. Моряк самостоятельно учит английский, для этого ему купили самоучитель.

«Настроение хорошее, передает всем привет и просит, чтобы за него не волновались», – написала Опаренко.

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