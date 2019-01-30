Парламент Венесуэлы разрешил Гуайдо назначать новых послов

Депутаты парламента Венесуэлы разрешили оголосившому себя временным президентом Хуану Гуайдо направлять дипломатов в те страны, которые признали его лидером.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на EFE.

Решение депутаты поддержали единогласно.

Речь идет про Аргентину, США, Канаду, Чили, Колумбию, Коста-Рику, Эквадор, Гондурас, Панаму, Перу, а также – о группе Лимы, которая объединяет 14 латиноамериканских государств.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы Мадуро объявил узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционной большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Председателем парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

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