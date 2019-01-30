Отдельные страны ЕС готовы принести Украину в жертву России, – Марек Кухцинский

Маршал, то есть глава Сейма Марек Кухцинский заявил, что в вопросе энергетической безопасности некоторые страны Европейского Союза демонстрируют лицемерие.

По случаю XII Форума «Европа-Украина» в Ряшеве политик обратил внимание, что часть стран, с одной стороны, хочет поддерживать Украину, но с другой стороны – они договариваются с Россией о сооружении газопровода Nord Stream 2, – передает Польское Радио.

«Ведь известно, что строительство Nord Stream 2, а позже и Nord Stream 3, означает согласие на то, чтобы Украина стала несамостоятельной; что ее бросили на растерзание. Россия в этом контексте является самой большой опасностью и угрозой. Это удар против Центральной Европы, а также балканских стран», – сказал глава польского Сейма Марек Кухцинский.

Политик подчеркнул необходимость дальнейшего развития регионального сотрудничества в Центральной Европе. По его словам, страны этого региона будут иметь шанс достичь стабилизации скорее как партнеры, чем когда сильнейшие будут влиять на них индивидуально. Политик обратил внимание, что Европейский Союз переживает многочисленные и серьезные кризисы.

Как отметил Марек Кухцинский, Польша – это страна, которая постоянно развивается и где растет внутренняя безопасность, уменьшается количество убийств и изнасилований, «а появление несколько лет назад более двух миллионов граждан, прежде всего с Востока, не только с Украины, не вызвала никакого общественного шока, который мы наблюдаем в других странах, особенно на запад от Польши».

Темой XII Форума «Европа-Украина» были возможные сценарии для Украины после выборов 2019 года.

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