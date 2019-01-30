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среда, 30 января, 2019, 15:56 Спорт
Официально: Даяна Ястремская сыграет за сборную Украины в Кубке Федерации по теннису

Третья «ракетка» Украины Даяна Ястремская сыграет за сборную Украины в Кубке Федерации по теннису сезона-2019, матчи которого пройдут в Польше с 6 по 9 февраля.

Как сообщает официальный сайт федерации тенниса Украины, представители федерации пришли к соглашению с отцом 18-летней теннисистки во время дополнительных переговоров. Отмечается, что все недоразумения устранены, а третья ракетка Украины выразила желание представлять свою страну в польской Зеленой Гуре.

Таким образом, сборную Украины на Кубке Федерации представят Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Марта Костюк и Надежда Киченок.

Ранее сообщалось, что Свитолина и Ястремская не сыграют за сборную на Кубке Федерации из-за выдвинутых агентом финансовых условий. Впоследствии, Свитолина пояснила, что не сыграет за сборную из-за травмы.

Матчи Кубка Федерации пройдут с 6 по 9 февраля. Украина сыграет с Болгарией, Эстонией и Швецией.
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ТеннисЖенская сборная Украины по теннисутеннис Кубок Федерацииновости спортаДаяна Ястремская
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