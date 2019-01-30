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среда, 30 января, 2019, 12:24 Регионы
Националисты заявили, что их офис в Тернополе прослушивают

В Тернопольской областной организации ВО «Свобода» заявили, что их прослушивают. Партийцы утверждают, что обнаружили в своем офисе незаконно установленную видеокамеру.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

В «Свободе» отмечают, что 29 января во время замены освещения в светильнике обнаружили скрытую камеру видеонаблюдения.

«Устройство размещалось в светильнике над основным рабочим местом, что позволяло свободно снимать рабочий процесс, фиксировать документы и изображения на мониторе компьютера», – сообщили в партии.

Там заявили, что этот случай связан с предстоящими президентскими выборами.

Также сообщается, что сейчас ищут причастных к установке «жучка».

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ВО СвободаТернопольПрослушиваниеновости Украины
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2019-01-30 14:17 :16