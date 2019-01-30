среда, 30 января, 2019, 10:12 Экономика
Нацбанк установил официальный курс национальной валюты
Сегодня, 30 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,77.
Такие сведения обнародованы на сайте НБУ.
Поэтому основные курсы валют на 30 января установлены на следующем уровне:
Доллар США – 27.772064
Евро – 31.721252
Польский злотый – 7.381155
Российский рубль – 0.41862
Фунт стерлингов – 36.572608
По сравнению с предыдущим днем, 29 января, доллар подешевел на 2 копейки. Евро потерял в стоимости 1 копейку.
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