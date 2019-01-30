Нацбанк установил официальный курс национальной валюты

Сегодня, 30 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,77.

Такие сведения обнародованы на сайте НБУ.

Поэтому основные курсы валют на 30 января установлены на следующем уровне:

Доллар США – 27.772064

Евро – 31.721252

Польский злотый – 7.381155

Российский рубль – 0.41862

Фунт стерлингов – 36.572608

По сравнению с предыдущим днем, 29 января, доллар подешевел на 2 копейки. Евро потерял в стоимости 1 копейку.

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