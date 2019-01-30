Нардеп Береза предупредил, что эти президентские выборы могут стать последними

Эти президентские выборы могут стать последними, ведь они себя полностью дискредитируют. Сейчас люди готовы голосовать против всех, а не за кого то.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Борислав Береза.

В ответ на вопрос о том, нужно ли менять управление государства, господин Береза сказал, что в Украине есть проблема с полномочиями, которые имеет Президент и Премьер-министр.

«Всегда есть конфликт между сильным президентом и сильным премьером, или если тот хочет стать сильным. Конфликт был между Тимошенко и Ющенко, Яценюком и Порошенко, не было только у Азарова с Януковичем. Не надо что-то менять, когда все работает, когда все в стране в порядке, и когда люди богатеют, а страна становится крепче. Пока я этого не вижу», – отметил Береза.

По его словам, ему нравится система, которая есть, например, в Эстонии, где президент остается гарантом Конституции, а страной руководит премьер-министр. Кроме этого, господин Береза отметил, что эти президентские выборы могут стать последними, ведь они себя полностью дискредитируют.

«Я вижу, что люди готовы голосовать против всех, а не за кого то. У нас очень популярно голосовать против кого-то. Для того, чтобы голосовать «за» надо изучить программу и увидеть команду, а люди не хотят это делать. Люди хотят шоу. Я всегда спрашиваю людей на округе: за какого кандидата будете голосовать? Люди отвечают, что за этого, потому что он хороший, потому что он веселый, потому что он «вжарит». А главные программные тезисы этих кандидатов людям не интересны», – сказал политик.

Господин Береза убежден, что очень важно заниматься образованием украинцев. Он считает, что Министерство информационной политики должно заниматься политическим образованием людей, чтобы они знали, почему нужно ходить на выборы, почему нужно изучать программу.

«Для большого количества людей это неинтересно. Люди хотят того, о чем им рассказывают. Я понимаю, что то, что я говорю, это непопулярные вещи. Однако, я помню, как в Эстонии популяризировали эстонский язык еще в 90-х годах. Я видел, как появлялся хороший продукт для этого, детские мультфильмы, книги. И я видел, как это происходило в Израиле, там тоже есть чему учиться. В этих странах шли к демократии очень непростым путем, но они занимались образованием своих граждан», – пояснил народный избранник.

Напомним, что Центральна избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты экс-главу СБУ Игоря Смешко, бывшего народного депутата Инну Богословскую и артиста Владимира Зеленского. Таким образом, кандидатов в президенты стало 26.

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