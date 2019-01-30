Нафтогазу счетчики для украинцев обойдутся в 2,5 млрд грн, – министр энергетики

Суммарная стоимость установки счетчиков газа украинцам может составить для НАК «Нафтогаз Украины» 2,5 млрд гривен. Эта сумма будет учтена в финансовом плане компании.

Об этом в комментарии журналистам сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает Укринформ.

«Это не бесплатно. Средства закладываются в финансовый план предприятия. Нафтогазу могут быть уменьшены налоги на такую часть – это может быть где-то 2,5 млрд грн. Но мы придем к тому, что нам не нужны будут нормы потребления», – сказал Насалик.

Он подчеркнул, что если весь газ будет учитываться, то отпадет необходимость выставлять счета по нормам потребления.

«Устанавливать счетчики будут предприятия, имеющие на это лицензии, – газоснабжающие организации. Но оплачивать счетчики будет НАК «Нафтогаз Украины», – прокомментировал Насалик.

Министр прогнозирует, что в месяц могут устанавливать 400-500 тыс. счетчиков.

«Такой объем освоить достаточно сложно. Установка будет проводиться на территории всей Украины», – отметил Насалик.

Он также напомнил, что правительство на сегодня уменьшило нормы потребления газа.

«Цена была за 3,3 (кубометра на одного человека в месяц – ред.), а стала за 3,29. На одну сотую уменьшилась. Газоснабжающие организации должны пересчитать платежки, которые люди получили», – добавил Насалик.

Напомним, правительство хочет обязать «Нафтогаз» обеспечить граждан бесплатными счетчиками.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.