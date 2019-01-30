«Нафтогаз» обязали раскрыть информацию о «Стокгольмских премиях»

Окружной административный суд Киева обязал НАК «Нафтогаз Украины» раскрыть информацию в отношении премий сотрудников, которые были получены в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским «Газпромом».

Об этом сообщается на Facebook странице общественной организации «Украинский институт по правам человека», – передает ЭП.

«Решением от 22 января (дело № 826/14346/18) суд удовлетворил иск к «Нафтогазу» относительно предоставления информации о фамилиях, именах и отчествах и должностях всех сотрудников и членов правления компании, которые получили премии в связи с победой в Стокгольмском суде в споре с ПАО «Газпром», а также копии соответствующих документов», – говорится в сообщении.

««Нафтогаз» считал, что такая информация является конфиденциальной информацией и сведениями о отношений имущественного характера, которые не могут быть обнародованы без согласия лица», – сообщает организация.

Согласно сообщению, проанализировав законодательство о доступе к публичной информации суд не установил наличие правовых оснований для отказа в предоставлении такой информации.

«Уже не первый раз суд указывает «Нафтогазу» о том, что сведения о зарплате, премиях, материальной помощи, любых других выплатах руководству предприятия является информацией, представляющей общественный интерес и в понимании Закона «О доступе к публичной информации», является публичной информацией», – заявили в пресс-службе.

«Следовательно, ждем вступления решения в законную силу и исполнение», – говорится в сообщении.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» относительно компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита.

Наблюдательный совет «Нафтогаза» проголосовало за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским «Газпромом».

Утвержден размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша, таким образом, правлению «Нафтогаза» подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.

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