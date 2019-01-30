На вооружение Беларуси поступит четыре российских истребителя

В Министерстве обороны Беларуси заявили, что в 2019 году на вооружение будет принята первая партия российских истребителей Су-30СМ.
Об этом сообщает белорусский «Интерфакс» со ссылкой на данные Минобороны.
Отмечается, что «контракт предусматривает поставку четырех первых самолетов».
По данным агентства, летом 2017 года в белорусском военном ведомстве сообщили, что Белоруссия закупит у России партию истребителей Су-30СМ с целью обновления парка боевых летательных аппаратов.
Сообщается, что согласно контракту, Беларусь планирует приобрести 12 самолетов, которые оснащены радиолокаторам с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.
Отмечается, что истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».
В агентстве добавили, что истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокировка аэродромов противника на большой глубине, уничтожение воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время и в сложных метеорологических условиях.