На вооружение Беларуси поступит четыре российских истребителя

В Министерстве обороны Беларуси заявили, что в 2019 году на вооружение будет принята первая партия российских истребителей Су-30СМ.

Об этом сообщает белорусский «Интерфакс» со ссылкой на данные Минобороны.

Отмечается, что «контракт предусматривает поставку четырех первых самолетов».

По данным агентства, летом 2017 года в белорусском военном ведомстве сообщили, что Белоруссия закупит у России партию истребителей Су-30СМ с целью обновления парка боевых летательных аппаратов.

Сообщается, что согласно контракту, Беларусь планирует приобрести 12 самолетов, которые оснащены радиолокаторам с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Отмечается, что истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

В агентстве добавили, что истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокировка аэродромов противника на большой глубине, уничтожение воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время и в сложных метеорологических условиях.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.