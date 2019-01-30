На Донбассе полмиллиона детей нуждаются в неотложной помощи, – ЮНИСЕФ

Из-за военных действий на Донбассе около 500 тысяч детей требуют неотложного защиты и гуманитарной помощи, в частности, качественной медицинской помощи и психосоциальной поддержки.

Об этом во вторник, 29 января, сообщил пресс-центр ЮНИСЕФ Украина.

«На востоке Украины примерно 500 тысяч детей, пораженных конфликтом, требуют неотложной защиты и гуманитарной помощи, в частности, доступа к чистой питьевой воде, безопасной среды для обучения, качественного здравоохранения и психосоциальной поддержки. Ситуация особенно остра для детей, живущих в пределах 20 км от линии разграничения, где частые обстрелы и огромное количество неразорванных боеприпасов представляют серьезную угрозу для жизни», – говорится в сообщении.

В ЮНИСЕФ отмечают, что украинские дети не имеют условий для безопасного обучения.

«Уже более четырех лет конфликт продолжает оказывать разрушительное воздействие на систему образования: разрушены или повреждены сотни школ. Дети вынуждены обучаться в условиях боевых действий переменной интенсивности и опасностей, вызванных неразорвавшимися боеприпасами. В 2018 году от обстрелов пострадали 16 учебных заведений, а еще 50 было закрыто», – отмечают в ЮНИСЕФ.

Напомним, на оккупированных территориях ОРДЛО в соцсетях меняют одежду на продукты питания.

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