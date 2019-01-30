Мы, как Чикаго 1920-х: руководитель САП призвал отменить «поголовную» регистрацию производств

Я считаю, что нельзя поголовно регистрировать по любому заявлению уголовное производство. Сегодня в Украине зарегистрировано более 2 миллионов производств. Такое впечатление, что мы Чикаго 20-х годов. Я считаю, что надо вернуть доследственную проверку.

Об этом в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Руководитель САП, отвечая на вопрос ведущей, устраивает ли его законодательная база, насколько она современная и приспособленная к российским условиям, отметил, что какие бы законы не были, их нужно выполнять.

Вместе с тем Холодницкий добавил, что есть определенные тезисы, которые нужно изменить.

«Я считаю, что нельзя поголовно регистрировать по любому заявлению уголовное производство. Сегодня в Украине зарегистрировано более 2 миллионов производств. Такое впечатление, что мы Чикаго 20-х годов.

Я считаю, что надо вернуть доследственную проверку. Это мое убеждение как юриста и прокурора, который работает с КПК с 2012-го года», – заявил глава САП.

Назар Холодницкий пояснил, что каждое зарегистрированное уголовное производство – это затраченные государственные ресурсы.

«Это привлечение следователя, проведения экспертиз и много других моментов. Я считаю, что этот момент должен быть возвращен. Тогда мы будем видеть фильтр, где есть уголовное производство, где есть уголовный проступок или преступление, а где административное нарушение.

Нельзя любую «хулиганку» регистрировать как преступление и делать статистику, что в Украине зарегистрировано полмиллиона «хулиганок». Тогда будет понятно, где надо проводить расследование, а где можно обойтись устным предупреждением. Это когда-то делали участковые», – прокомментировал руководитель САП.

Напомним, заместитель Генерального прокурора Украины в 2014-2015 годах Алексей Баганец рассказал про крупнейшие антикоррупционные разочарование 2018 года.

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