Мы, как Чикаго 1920-х: руководитель САП призвал отменить «поголовную» регистрацию производств

Я считаю, что нельзя поголовно регистрировать по любому заявлению уголовное производство. Сегодня в Украине зарегистрировано более 2 миллионов производств. Такое впечатление, что мы Чикаго 20-х годов. Я считаю, что надо вернуть доследственную проверку.
Об этом в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
Руководитель САП, отвечая на вопрос ведущей, устраивает ли его законодательная база, насколько она современная и приспособленная к российским условиям, отметил, что какие бы законы не были, их нужно выполнять.
Вместе с тем Холодницкий добавил, что есть определенные тезисы, которые нужно изменить.
«Я считаю, что нельзя поголовно регистрировать по любому заявлению уголовное производство. Сегодня в Украине зарегистрировано более 2 миллионов производств. Такое впечатление, что мы Чикаго 20-х годов.
Я считаю, что надо вернуть доследственную проверку. Это мое убеждение как юриста и прокурора, который работает с КПК с 2012-го года», – заявил глава САП.
Назар Холодницкий пояснил, что каждое зарегистрированное уголовное производство – это затраченные государственные ресурсы.
«Это привлечение следователя, проведения экспертиз и много других моментов. Я считаю, что этот момент должен быть возвращен. Тогда мы будем видеть фильтр, где есть уголовное производство, где есть уголовный проступок или преступление, а где административное нарушение.
Нельзя любую «хулиганку» регистрировать как преступление и делать статистику, что в Украине зарегистрировано полмиллиона «хулиганок». Тогда будет понятно, где надо проводить расследование, а где можно обойтись устным предупреждением. Это когда-то делали участковые», – прокомментировал руководитель САП.
Напомним, заместитель Генерального прокурора Украины в 2014-2015 годах Алексей Баганец рассказал про крупнейшие антикоррупционные разочарование 2018 года.