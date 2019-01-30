Лидер «Відродження» Виктор Бондарь представил программу, с которой идет в президенты

Во время съезда партии «Відродження», который состоялся 30 января в Киеве, Виктор Бондарь представил свою предвыборную программу. Среди ее приоритетов – развитие отечественной экономики, промышленности и повышение международного авторитета Украины.

Об этом сообщает официальный сайт партии.

Виктор Бондарь отметил, что представленный план действий не только определяет его цели в качестве кандидата от партии «Відродження» на пост главы государства, но и содержит перечень конкретных шагов для реализации этих задач в жизнь.

По словам политика, в основе его программы – идеи, направленные на развитие экономики страны.

«Моя цель – экономический прорыв нашего государства в мировые лидеры промышленного производства и ИТ-потенциала. Это масштабное строительство сверхсовременных промышленных и энергетических объектов, восстановление дорожной инфраструктуры, реконструкция морских портов, аэропортов. Это запуск программ с радикального увеличения добычи нефти и газа на территории страны и сокращение расходов энергоресурсов минимум на 30% на уровне государства. Это создание благоприятного инвестиционного климата, налогового и таможенного законодательства, недопущения вмешательства правоохранительных органов в работу бизнеса. Мы предлагаем политику экономического патриотизма. Украинская промышленность и бизнес превыше всего!», – отметил Виктор Бондарь.

Для укрепления украинской промышленности и производства, кандидат в президенты предлагает откорректировать отношения с международными партнерами.

«Прежде всего, надо пересмотреть условия сотрудничества с МВФ. Сотрудничество с международными партнерами должна предусматривать стимулирование развития экономики, кредитование промышленности и поддержку производств. Вот за счет чего мы должны отдавать внешние заимствования, а не за счет повышения тарифов на газ», – считает политик.

Виктор Бондарь убежден, что именно экономическое и промышленное возрождение Украины позволит повысить социальные стандарты.

«Я верю, что вместе мы сможем реализовать все цели, какими бы амбициозными они ни казались! Возрождение Украины является нашей общей целью», – подчеркнул кандидат в президенты.

Напомним, депутатская группа «Партия «Возрождение» настаивает на том, чтобы парламент остановил дальнейшее повышение цен на газ для населения, запланированное на ближайшие два года.

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