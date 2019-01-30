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среда, 30 января, 2019, 19:23 Политика
Кандидатов в президенты стало 26

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты экс-главу СБУ Игоря Смешко, бывшого народного депутата Инну Богословскую и артиста Владимира Зеленского.

Соответствующее решение приняли на заседании ЦИК 30 января, передает «Украинская правда».

Таким образом по состоянию на вечер среды зарегистрировано 26 кандидатов, а 51 лицо подало документы на регистрацию.

В частности, как сообщил спикер ЦИК Константин Хивренко, 30 января в Центризбирком принесли документы пять человек, среди которых – Роман Безмертный.

Напомним, блогер сравнил КПД кандидатов в Президенты Украины.
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