среда, 30 января, 2019, 19:23 Политика
Кандидатов в президенты стало 26
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты экс-главу СБУ Игоря Смешко, бывшого народного депутата Инну Богословскую и артиста Владимира Зеленского.
Соответствующее решение приняли на заседании ЦИК 30 января, передает «Украинская правда».
Таким образом по состоянию на вечер среды зарегистрировано 26 кандидатов, а 51 лицо подало документы на регистрацию.
В частности, как сообщил спикер ЦИК Константин Хивренко, 30 января в Центризбирком принесли документы пять человек, среди которых – Роман Безмертный.
Напомним, блогер сравнил КПД кандидатов в Президенты Украины.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.