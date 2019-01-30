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среда, 30 января, 2019, 15:38 Экономика
Кабмин снизил норму потребления газа для граждан без счетчика

Кабинет Министров Украины принял решение снизить нормы потребления газа для потребителей без счетчика до 3,29 кубометров в месяц.

Соответствующее решение приняли во время заседания правительства 30 января, передает  «Громадське».

Соответственно те платежки за газ, которые потребители получили по устаревшим нормам потребления, оплачивать не нужно.

«Мы видим возмущение людей из-за завышенных норм потребления. Это произошло вследствие того, что на решение Правительства было подано в суд и суд отменил наше решение. Мы будем отстаивать свою правоту, но нужно новое решение», – сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

Как сообщалось ранее, правительство хочет обязать «Нафтогаз» обеспечить граждан бесплатными счетчиками.
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газкабинет министровсчетчикиновости Украиныновости экономики
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2019-01-30 17:25 :44