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среда, 30 января, 2019, 17:15 Политика
Кабмин одобрил Годовую национальную программу Украина-НАТО

Правительство одобрило проект указа президента Украины «Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2019 год».

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина-НАТО – это план стратегических реформ и других мероприятий, необходимых для обеспечения эффективной, целенаправленной и системной подготовки Украины к членству в НАТО.

«Этот документ впервые делает невозможным попадание в него формалистических и лишних задач и мероприятий. Мы впервые вводим показатели эффективности – индикаторы выполнения. Это даст нам возможность более эффективно продвигаться и стратегически сблизиться с Североатлантическим альянсом», – сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Основной акцент в РНП сделан на достижении соответствия критериям членства в НАТО, укреплении демократии, политической, экономической, судебной реформах, реформах избирательного законодательства, образования, науки, здравоохранения, росте экономики, борьбе с коррупцией, повышении благосостояния граждан, а также реформе сектора безопасности и обороны – в соответствии с рекомендациями Альянса, а также переводе Вооруженных сил на стандарты НАТО.
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