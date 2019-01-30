Эстония разрешила жениться, разводиться и вступать в наследство по видеосвязи с нотариусом

Эстонский парламент поддержал в среду поправки к закону о нотариальном удостоверении. Теперь в стране введено новое нотариальное удостоверение, которое позволит подавать заявления о браке или разводе, вступлении в наследство или отказе от него с помощью видеосвязи.

Документ поддержали 76 депутатов парламента из 101, сообщает DT.

Отмечается, что теперь клиентам больше не нужно лично встречаться с нотариусами. В новом законе также предусмотрена возможность заверять доверенности, связанные с передачей имущества в залог по видеосвязи.

Для дистанционного заверение Нотариальной палатой разработана специальная программа, войти в которую можно с помощью идентификационной ID-карты, электронного удостоверения личности или электронного удостоверения личности электронного резидента.

Обновленный закон вступит в силу с 1 февраля 2020 года. До этого времени будет действовать тестовый период, во время которого нотариально заверить соглашение по видеосвязи можно будет только в трех помещениях эстонских дипломатических представительств в Хельсинки, Нью-Дели и Стокгольме.

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