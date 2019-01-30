ЕС может ввести новые санкции, если Россия не освободит украинских моряков

Министры иностранных дел Дании и Чехии Андерс Самуельсен и Томаш Петршичек призвали Россию к немедленному освобождению 24-х украинских военнопленных моряков.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

«По результатам поездки в Мариуполь, главы МИД Дании и Чехии выразили неизменную и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, осудили действия России и призвали ее к немедленному освобождению 24-х украинских военнопленных. Было отмечено, что, в случае отказа Москвы осуществить соответствующие шаги, Евросоюз введет новые санкции против России. РФ также призвали обеспечить свободу навигации в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе», – отмечается в сообщении.

В МИД Украины добавили, что вопрос возможного введения новых ограничительных мер в отношении России и увеличение помощи украинскому Приазов'ю будут обсуждаться 18 февраля этого года в Брюсселе в рамках очередного заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Как сообщал Укринформ, глава МИД Дании, Чехии и Украины сегодня были в г. Мариуполь. Они посетили КПВВ «Гнутово» и Мариупольский морской порт, а также совершили обзорную поездку по акватории Азовского моря на одном из судов Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

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