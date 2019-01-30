Элина Свитолина не сыграет за сборную Украины по теннису на Кубке Федерации из-за травмы

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявила, что не сыграет за национальную сборную на Кубке Федерации-2019 в Польше из-за травмы.

Об этом сама лидер национальной команды Элина Свитолина написала на своей странице в Facebook.

«С грустью сообщаю, что после длительных консультаций с врачами я приняла очень непростое решение пропустить матчи сборной Украины, которые пройдут в Польше.

Это трудное решение, потому что выступать за сборную Украины всегда честь для меня, еще в прошлом году я запланировала участие в этих матчах. Однако полученная в Австралии травмы не позволяет мне пока приступить к тренировкам, и, к сожалению, я не смогу сыграть на том уровне, на который способна. В этой ситуации меньше всего бы я хотела, это навредить нашей команде на корте», – написала Свитолина.

Напомним, Федерация тенниса Украины ранее сообщала, что Элина Свитолина не сыграет в Кубке Федерации из-за финансовых условий, которые выдвинул агент теннисистки.

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