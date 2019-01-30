Еленский обратится к полиции из-за появления «летучих групп» УПЦ МП

Украиной ездят «летучие группы» Московского патриархата с так называемыми отрядами физической защиты, которые не дают верующим осуществить свое волеизъявление.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины («Народный фронт») Виктор Еленский.

Нардеп, комментируя ситуацию с переходом религиозных общин к Православной церкви Украины, сообщил, что он имеет зафиксированные факты, как несколько населенных пунктов представители Украинской православной церкви Московского патриархата свозили «людей спортивного телосложения» и большие группы священников. Эти люди оказывали давление на местных жителей и препятствовали им осуществить свое волеизъявление. Виктор Еленский подчеркнул, что любое вмешательство недопустимо.

В то же время нардеп подчеркнул, что сейчас важно обеспечить невмешательство России в церковные дела в Украине.

«Хочу сказать, что ездят по нашей стране «летучие группы» Московского патриархата с так называемыми отрядами физической защиты, которые не дают верующим сделать свое волеизъявление», – сообщил Виктор Еленский.

Нардеп отметил, что данные о таких фактах он передаст в Национальной полиции.

Правозащитник Владимир Чемерис зато заявил, что с прошлого года увеличилось количество нарушений в отношении именно Московского патриархата. Так, с его слов, речь идет о давлении на верующих, и эти факты зафиксированы, в частности в отчетах международных правозащитных организаций.

Напомним, 17 января 2019 года народные депутаты поддержали за основу и в целом законопроект о переходе религиозных общин 229 голосами «за». 28 января Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях религиозными общинами подчиненности.

29 января митрополит Епифаний сообщил, что более 100 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата перешли к Православной церкви Украины.

Как сообщалось, в райцентре Заставна Черновицкой области группа сторонников УПЦ Московского патриархата устроила крестный ход по улицам города.

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