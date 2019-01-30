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среда, 30 января, 2019, 22:23 События
Экс-руководителю «Укркосмоса» сообщено о подозрении

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили бывшему руководителю ГП «Укркосмос» о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, внештатному советнику сообщено новое подозрение в организации злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Экс-руководитель ГП является третьим подозреваемым в уголовном производстве, которое расследуют детективы НАБУ. Еще двум лицам – экс-внештатному советнику генерального директора Национального космического агентства Украины лица-посредника – о подозрении было сообщено в декабре 2018 года.

В течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8245 млн долл., предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП «ПО Южмаш», и выделенных по кредита Канадского экспортного агентства под гарантии правительства Украины в размере 2924 млн долларов.
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подозрениеНАБУСАПновости УкраиныУкркосмос
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