Эксперты оценили возможность реализации обещания Порошенко по вступлению в ЕС

Для того, чтобы получить безвиз, Украина уже готовила те же самые документы, что и некоторые страны на вступление в Европейский Союз. Следовательно, очень много норм и стандартов, необходимых для вступления в ЕС, мы уже выполнили.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK рассказал политический эксперт Дмитрий Васильев.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен отметил, что любая страна имеет право в одностороннем порядке подать заявку на вступление в ЕС.

«Вопрос лишь в том, как быстро ее рассмотрят, и какой будет ответ. То есть мы можем такую заявку написать и подать, но пока не можем предполагать, какой же будет ответ», – пояснил специалист.

В то же время политический эксперт Дмитрий Васильев подчеркнул, что получения безвізу, Украина уже подготовила такое же количество документов, как и те восточноевропейские страны, вступившие в ЕС.

«Те же самые документы некоторые страны готовили для вступления в Европейский Союз. То есть, на самом деле, очень много норм и стандартов, необходимых для вступления в Евросоюз, мы уже выполнили», – рассказывает эксперт.

Поэтому, убежден он, этот путь для Украины должен продолжаться. Мол, в следующие пять лет Украина должна выполнить свое «домашнее задание», которое она будет обсуждать не только с ЕС, но и с НАТО.

«Я надеюсь, что это будет не только заявка до Европейского Союза, но и в Североатлантический Альянс. На самом деле, эта заявка будет восприниматься серьезно. Другой вопрос, каким образом ЕС дальше будет реагировать», – подчеркнул Дмитрий Васильев.

По его словам, ЕС должен быть мудрым организацией, которая понимает, что Украина – это возможность сохранения Европейского Союза.

«Мудрое решение – это сохранение ЕС. На самом деле, Союз сегодня распадается на наших глазах. Следовательно, кризисная ситуация, которая может создать для организации новые возможности – либо она станет сильнее и более объединенной, или распадется. Украина – одна из тех нитей, что может сшивать ЕС», – уверен политэксперт.

Напомним, во время форума «От Крут до Брюсселя» Президент Петр Порошенко заявил, что в 2024 году Украина подаст заявку на вступление в Европейский Союз.

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