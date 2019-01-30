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среда, 30 января, 2019, 20:10 Спорт
Екатерина Табашник выиграла турнир по прыжкам в высоту Beskydská laťka-2019 в Чехии

Харьковчанка Екатерина Табашник праздновала победу на международном турнире по прыжкам в высоту Beskydská laťka в Чехии.

Соревнования по прыжкам в высоту Beskydská laťka-2019 состоялось 29 января в чешском городе Тржинец, сообщает пресс-служба ХОГА.

Екатерина Табашник с первой попытки преодолела высоту 185 см и высоту 192 см, которую не удалось взять ни одной из конкуренток. Затем легкоатлетка попыталась прыгнуть на 200 см, но пока эта высота ей не покорилась.

Второе место между собой поделили Светлана Радзивил из Узбекистана и британка Морган Лейк. Обе остановились на высоте 189 см.

«Екатерина продолжает покорять чешские высоты. Так, одержав в минувшую субботу победу в прыжках в высоту на турнире в городе Густопече с личным рекордом 199 см, она переехала в другогой чешский город, где не менее уверенно выиграла второй этап прыжкового Гран-При», – отметили в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
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