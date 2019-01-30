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среда, 30 января, 2019, 18:31 Спорт
Екатерина Козлова проиграла в 1/8 финала теннисного турнира WTA в Таиланде

Украинская теннисистка Катерина Козлова, которая занимает 95-ю строчку рейтинга WTA, сегодня, 30 января, проиграла 49-й «ракетке» мира австралийке Айле Томлянович на турнире в городе Хуахин (Таиланд) с призовым фондом 250 тысяч долларов.

Встреча за выход в 1/4 финала завершилась со счетом 6:7 (0:7), 1:6. Как сообщает btu.org.ua, два сета отчетного поединка в целом продолжались 1 час и 41 минуту.

Добавим, что в следующем матче Айле Томлянович будет экзаменовать № 42 WTA китаянка Сайсай Чжэн.

Напомним, ранее сегодня в четвертьфинал соревнований в Хуахине вышла одесситка Даяна Ястремская, которая в двух сетах переиграла китаянку Шуай Пен – 6:1, 6:4.

Путевку в полуфинал 18-летняя одесситка разыграет с испанкой Гарбbньєt Мугурусою (№ 15 WTA).
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