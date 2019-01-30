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среда, 30 января, 2019, 0:03 Общество
Джамала показала, как она выглядела в 25 лет

Известная украинская певица Джамала решила присоединиться к флешмобу, который сейчас захватил сеть – «10yearschallenge».

Его суть в том, чтобы показать свои архивные фото десятилетней давности и сравнить с сегодняшним днем, – передает Сегодня.

«Ну ладно # 10yearschallenge. В альбомах + 5. В килограммах +6, в «людях» +1. Сцены, страны, счастье... не счесть», – подписала фото Джамала.

На снимке артистка позирует в характерном ей наряде тех лет – певица любила носить яркие тюрбаны на голове. Сейчас стиль Джамалы несколько изменился.

«Клааасссна», «Я думала, это сейчас», «Как вам классно в тюрбанах!», «Аааа, вы тут такая маленькая», «Помню вас еще такой, именно с того времени ваш фан», «И я подумала, что это свежее фото», «Не изменилась, такая же красивая», «Но по поводу красоты во все времена – не поспоришь», «Шикарная», «Да, захватывало дыхание от выступлений на новую волну. Как не крути, но это было невероятно и все узнали про такую артистку», – пишут поклонники Джамалы в комментариях.

 
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