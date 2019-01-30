Дмитрий Чекалкин о роли Зеленского на выборах: «полезный идиот» Путина

Опасность Зеленского в том, что он играет на пользу Путину. Он получил роль «полезного идиота». С помощью Зеленского Путин хочет сделать из Украины посмешище.

Об этом в эфире хард-ток-шоу «DROZDOV» на телеканале ZIK заявил переводчик, шоумен и экс-дипломат Дмитрий Чекалкин.

Гость программы пояснил, в чем заключается опасность Владимира Зеленского в качестве кандидата на пост Президента Украины:

«Опасность заключается в том, что он играет на пользу Путину. Он получил роль «полезного идиота». Сегодня он нивелирует всю украинскую политику», – отметил Дмитрий Чекалкин.

Бывший дипломат добавил, что с помощью комика Владимира Зеленского, который заявил о походе в президенты, Путин хочет сделать из Украины посмешище.

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«Задача Путина – чтобы все смеялись над Украиной. Он всегда говорил, что Украина – это не страна, а пародия на страну. Мол, если они выбирают такого персонажа президентом страны, то как с ними можно садиться за стол переговоров и как можно серьезно воспринимать Зеленского на трибуне НАТО», – прокомментировал Дмитрий Чекалкин.

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Напомним, 25 января шоумен Владимир Зеленский подал документы в ЦИК для регистрации его кандидатом на пост Президента Украины.

Он заявил о том, что это уже не фейк, и он готов работать. В то же время Зеленский очень доволен, что может общаться на украинском, хотя и недолго.

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«Я человек слова и если что-то решил, то это делаю. Это не фейк, и я очень серьезно отношусь к нашей стране, в жизни каждого человека, и даже видите, как я на украинском говорю. Я сам в шоке», – заявил Владимир Зеленский.

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