Что «съедает» наши деньги: Юрий Ганущак назвал источники украинской инфляции

Пока цены в Украине не сравнятся, инфляция действительно будет достигать до 10%.

Такое мнение высказал народный депутат VI созыва Юрий Ганущак в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

Экс-депутат отметил, что отток людей из Украины, что существенно влияет на рост экономики, прекратится только тогда, когда разница между оплатой труда в Польше и Украине будет меньше, чем 40%.

«Если посмотреть на ставки налогов, то в Украине они не самые низкие в Европе. НДФЛ – ниже только в Болгарии, а ЕСВ – сократили вдвое. Это в принципе должно стимулировать отечественный бизнес, но бизнес сказал «спасибо» и начал покупать «лексусы», при этом сетуя на достаточно высокий коррупционный налог», – подчеркнул Юрий Ганущак.

Например, объясняет политик, в небольшом городке хозяин города, который пользуется монопольным положением, разъезжает на дорогом авто. Соответственно, налоговик делает ему замечание, мол, работники получают по тысяче гривен, а он имеет дорогой автомобиль, но жалуется на слишком высокий уровень налога.

«И именно здесь начинаются неналоговые действия в отношении бизнеса со стороны правоохранительных органов. К сожалению, в Украине еще не прошел период монополий, тогда как в Болгарии даже не развился тот класс, который называют олигархатом, то есть людей, которые контролируют все. В Польше он также не успел осесть, ведь они быстрее прошли через реформы и вступили в Евросоюз. А вот в Украине прошло первичное накопление капитала, и продукт этого первичного накопления – это те люди, для которых девизом является «Заплатить налоги могут только лохи!» – подчеркнул г-н Ганущак.

И именно так, констатирует он, формируется культура, когда огромное количество директоров предприятий указывают, что получают минимальную зарплату. Таким образом, только 35% граждан Украины застрахованы в системе пенсионного страхования, что и создает большую «дыру» в Пенсионном фонде.

«Относительно выживания рядовых украинцев, то в предыдущие годы они жили за счет того, что была очень большая инфляция, а потому было выгодно заниматься розничной торговлей и выигрывать на разнице цен. Впрочем, сегодня для нас уже открылся европейский рынок, что затормозило инфляцию. И сейчас ее источником, кроме дисбаланса торгового сальдо, является поднятие тарифов и дефицит бюджета. А потому пока не сравняются цены, инфляция действительно будет достигать до 10%», – подытожил Юрий Ганущак.

Напомним, ранее Национальный банк Украины указал, что больше всего угрожает экономической стабильности Украины.

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