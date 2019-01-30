Чемпион мира по боксу Александр Гвоздик проведет первую защиту титула 30 марта

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик, который 1 декабря прошлого года завоевал пояс в бою с канадцем Адонисом Стивенсоном, первую защиту титула проведет 30 марта.

Как сообщает klitschko-brothers.com, титульный поединок с участием Александра Гвоздика пройдет в Филадельфии (США). «Однако, ни арена, ни соперник пока неизвестны», – информирует издание.

Обязательным претендентом на титул Александра Гвоздика является американец Маркус Браун, который победил Баду Джека из Швеции, но Всемирный боксерский совет разрешил украинцу сначала провести добровольную защиту.

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