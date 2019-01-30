Чекалкин вспомнил, как Тимошенко покинула гостей, чтобы отпраздновать юбилей с Ахметовым

Юлия Тимошенко сама не платила мне гонорар за работу, за нее платили ее спонсоры.

Об этом рассказал шоумен Дмитрий Чекалкин в эфире хард-ток-шоу «DROZDOV» на телеканале ZIK.

Дмитрий Чекалкин отметил, что очень хорошо знает большинство политического истеблишмента, поскольку для многих из них проводил семейные праздники.

«На последних президентских выборах я посчитал, что среди 21 кандидата для первых десяти я вел какие-то семейные мероприятия. В частности для Тимошенко и Порошенко поровну провел по четыре праздника. Тимошенко, например, сама не платила мне за работу, а за нее платили ее спонсоры», – отметил Дмитрий Чекалкин.

Гость программы вспомнил, как проводил юбилейный вечер для Юлии Тимошенко, которая праздновала 45 лет.

«Было очень много гостей – практически половина Верховной Рады, и здесь вдруг к Юлии Владимировне позвонили, и она должна была быстро уйти, не смотря на то, что празднование только началось. Оказывается, ей позвонил Ахметов и пригласил отпраздновать вместе с ней ее день рождения. Меня это очень поразило, ведь это было такое неуважение к своим товарищам», – подчеркнул Чекалкин.

Последующие события, по его словам, подтвердили, что с этим политиком не все так хорошо и однозначно, как может показаться на первый взгляд.

«В том, что не все в порядке, я окончательно убедился и в 2009 году, за полгода до президентских выборов, когда пришел к их команде и спросил, как они вообще могут придерживаться такой позиции.

Ведь в 2004 году мы фактически подняли страну на дыбы, вспоминая нашего «дважды несудимого профессора», то есть Януковича. А тут вдруг, когда прошло лишь несколько лет, все об этом молчат, и даже ни одного упоминания. Потом стало понятно, что была широкая коалиция, так называемая «ширка» с Партией регионов и Януковичем, когда они пытались поделить власть на двоих до 2028 года», – напомнил Дмитрий Чекалкин.

Он признал, что после такого опыта у него уже не было никаких очарований такими политиками.

«В свое время Юлия Тимошенко подписала кабальный договор с Путиным о 50 миллиардах кубометров газа, которые Украина обязывалась оплатить, даже если бы не использовала их. Зато сейчас она утверждает, что в Украине достаточно газа собственной добычи», – отметил Дмитрий Чекалкин.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине удалось соскочить с «российской газовой иглы», на которую 10 лет назад посадила государство бывший премьер-министр.

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