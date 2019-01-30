Борис Колесников показал украинским студентам крупнейший пищевой форум в Германии

Тридцать победителей всеукраинского проекта «Пищевые технологии 2019» провели четыре насыщенных дня в Кельне, где знакомились с городом и немецкими традициями, а также с инновациями в пищевой отрасли на масштабной отраслевой выставке ISM 2019. Поездка стала возможна благодаря Фонду Бориса Колесникова, который инициировал и реализовал образовательный конкурс для тысячи целеустремленных студентов пищевых вузов, а лучших из них наградил сертификатом на посещение престижного европейского форума.

С 27 по 29 января в рамках ISM 2019 будущие украинские технологи и повара-кондитеры изучали последние достижения мировой пищевой сферы, ассортимент товаров, новые вкусы, технологии производства сладостей и снеков; проходили мастер-классы; становились непосредственными участниками кулинарных шоу. В этом году в форуме приняли участие 1 700 экспонентов из 76 стран мира: как лидеры рынка (Barcel, Lambertz, Sölen, Colombina, Sorini, Ricola, Kambly), так и новички, представители мелкого и среднего бизнеса. Среди участников были и 32 производителя из Украины, продукция которых не уступает европейским конкурентам.

Победителей конкурса «Пищевые технологии» удивило разнообразие вкусов и видов конфет, шоколада, закусок, печенья, а также уникальные сочетания и акценты: фиолетовые свекольные чипсы, круассаны с активированным углем, розовый шоколад и шоколад с морской солью, попкорн из зеленого чая, конфеты с золотом, обилие халяльных и кошерных угощений, сухие смузи. По словам студентов, стать гостями настолько масштабного мероприятия – не только престижно, но и крайне важно для будущих специалистов.

«ISM – это площадка, где встречаются производители, дистрибьюторы и пресса. Благодаря Фонду Бориса Колесникова, ребята со всех уголков Украины оказались в месте, где на любой спрос найдется свое предложение и где за несколько дней можно ознакомиться с глобальным срезом рынка сладостей и закусок. Выставка огласила тренды отрасли 2019 года, было приятно узнать о них первыми. Для себя мы отметили, что мода на сахар ушла, а в фокусе оказались органические, вегетарианские, веганские продукты, без глютена, сахара и жира или с пониженным их содержанием, с натуральными и экзотическими добавками. Стоит отметить украинских экспонентов, товары которых отвечают мировым стандартам и требованиям времени. Наша группа с особой гордостью посещала стенды земляков», – рассказала Валерия Скуйбида, победительница конкурса из киевского Национального университета пищевых технологий.

В том, что украинской молодежи необходимо систематически посещать ведущие зарубежные выставки, уверен Президент благотворительного Фонда Борис Колесников. Он присоединился к студентам на ISM 2019, вместе они побывали у витрин с продукцией гигантов рынка, а также обсудили состояние отечественной отрасли.

«ISM – самая большая отраслевая выставка в мире, здесь можно получить консультацию по любому вопросу. И чем больше нашей молодежи будет сюда приезжать, тем больше мы будем уверены в будущем наших детей. Если бы проводились чемпионаты мира среди студентов-пищевиков, я уверен, что первые 10 мест принадлежали бы Украине. Лучше наших технологов в мире нет. Они переняли некоторые вещи из советской школы, которая была на очень высоком уровне, и добавили к этому знания о современных производствах. На выходе мы получаем лучших специалистов – таких, как победители нашего конкурса «Пищевые технологии». Теперь нужно, чтобы мы построили экономическую модель, в которой они будут востребованы», – отметил Борис Колесников.

Фонд подготовил для будущих пищевиков и интересную экскурсию по Кельну. Ребята посетили Кельнский собор, собор святого Мартина, Ратушу, Площадь Старый Рынок, Музей духов, Мост Гогенцоллернов. Кроме того, их ожидал визит в Музей шоколада, по экспонатам которого можно проследить историю шоколада от сбора какао-бобов до упаковки сладостей.

«В Музее мы увидели, как растут какао-деревья и тропические растения, на музейной фабрике наблюдали за всеми этапами изготовления шоколада. Ознакомились с его историей и производством, первой рекламой, увидели старые шоколадные автоматы, коллекционные этикетки и упаковки тех времен, когда шоколад был доступен только состоятельным людям», − рассказала Полина Школьникова, победительница конкурса из Харьковского государственного университета питания и торговли.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова 10 лет оказывает поддержку творческой и целеустремленной молодежи с целью помочь молодым специалистам посетить крупнейшие отраслевые мероприятия за рубежом, перенять опыт западных коллег и привезти его в родную Украину.

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