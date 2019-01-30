Боевики на Донбассе применяют запрещенное Минском оружие, потерь нет

С начала суток российские оккупационные войска трижды обстреляли позиции Объединенных сил, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

«В течение суток, в период с 00.00 до 18.00 противник три раза обстрелял позиции наших войск, в том числе один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.... В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал», – говорится в сообщении.

Отмечается, что позиции украинских военных вблизи поселка Кряковка были обстреляны из минометов, вблизи хутора Свободный – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, под огнем вражеских гранатометов оказались позиции ОС вблизи Павлополя.

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