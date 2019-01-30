Апелляционный суд отменил условно-досрочное освобождение экс-судьи Зварыча

Коллегия судей Тернопольского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу прокурора Сиховского отдела Львовской местной прокуратуры №1 на постановление Галицкого районного суда г. Львова от 11 июля 2018 года относительно условно-досрочного освобождения от дальнейшего отбывания наказания осужденного экс-судьи Игоря Зварыча.

Об этом сообщили в пресс-службе Тернопольского апелляционного суда.

Согласно материалам дела, Зварыч И.С., находясь на должности судьи и председателя Львовского апелляционного административного суда, в период с 2007 по 2008 года получил 963 тыс. грн взяток.

Приговором Оболонского районного суда г. Киева от 19 сентября 2011 года, с учетом решения Высшего специализированного суда Украины от 6 ноября 2012 года, Зварыча И.С. признанного виновным по ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 368 УК Украины (в редакции от 5 апреля 2001 года) (получение взятки в особо крупном размере), ч. 2 ст. 376 УК Украины (заведомо ложное сообщение о преступлении) и приговорен к 10 годам лишения свободы с лишением права 3 года занимать должность судьи и должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных учреждениях, и с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Постановлением Оболонского районного суда г. Киева от 30 декабря 2015 года Зваричу И.С. зачтено в срок отбывания наказания пребывание в учреждениях предварительного заключения из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы и освобожден от отбывания наказания как такового, что полностью отбыл наказание.

Судом установлено, что с 22 января 2016 г. осужденный состоял на учете в Галицком районном секторе по вопросам пробации филиала государственного учреждения «Центр пробации» в Львовской области. Срок отбывания наказания истекал 10 января 2019 г.

Удовлетворяя представление начальника Галицкого районного сектора по вопросам пробации филиала государственного учреждения «Центр пробации» во Львовской области об увольнении Зварыча И.С., суд первой инстанции исходил из того, что осужденный отбыл более 3/4 срока дополнительного наказания, добросовестным поведением и отношением к труду доказал свое исправление. Свое решение местный суд обосновал тем, что последний оказывал бесплатную правовую помощь гражданам, а также обжаловал постановление о его увольнении с должности судьи Львовского апелляционного административного суда, то есть совершает действия, направленные на восстановление на работе.

С данным выводом коллегия судей соглашается, поскольку обжалование Зварычем И.С. постановления Верховной Рады Украины от 18.12.2008 №698-VI о его увольнении с должности судьи Львовского апелляционного административного суда хоть и являются действиями, направленными на восстановление на работе, но не подтверждают его добросовестное отношение к труду.

Также не может быть подтверждением добросовестного отношения к труду характеристика, выданная исполнительным директором адвокатского объединения «Павленко и партнеры», согласно которой Зварыч И.С. во время пребывания в Менской колонии №91 (пгт. Макошино Менского района Черниговской области), оказывал бесплатную правовую помощь местным жителям, поскольку он не был официально трудоустроен в этой организации.

Других данных относительно трудоустройства и добросовестного отношения к труду Зварыча И.С. не установлено.

При таких обстоятельствах коллегия судей Тернопольского апелляционного суда приходит к выводу, что апелляционную жалобу прокурора Сиховского отдела Львовской местной прокуратуры №1 следует удовлетворить, а постановление Галицкого районного суда г. Львова об условно-досрочном освобождении Зварыча И.С. – отменить.

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