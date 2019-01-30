Активисты: Лекарства на основе марихуаны нужны более 2,5 миллионов украинцев

Активисты в который раз пытаются достучаться до чиновников, чтобы те легализовали медицинский каннабис. Мол, именно это вещество помогает лечить тяжелые недуги, мировая практика это доказала.

Об этом говорится в сюжете проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Ольга Ткаченко рассказывает: у ее семилетней дочери Даши синдром Леннокса-Гасто – ребенок страдает от приступов эпилепсии каждый день по несколько раз на сутки. Чтобы побороть недуг, семья испытала уже самые доступные методы. Теперь надеются на запрещенный в Украине медицинский каннабис. Ольга убеждена: мировая практика свидетельствует о его эффективности.

«Именно такую форму эпилепсии, с помощью каннабиноидов – составляющих каннабиса – достаточно уже давно лечат за границей. В тех странах, где это разрешено», – отмечает Ольга.

С эпилепсией сына боролась и киевлянка Екатерина Бибко, ее мальчика не стало три месяца назад.

«Мы перепробовали все различные диеты, лекарства, но именно препарат на основе каннабиноидов мог ему помочь. И, к сожалению, доступа к нему не было и нет», – говорит Екатерина.

Военные уверяют: такие лекарства нужны и бойцам.

«Лекарство на основе медицинской конопли – основное лечебное средство в лечении посттравматического стрессового расстройства. В Израиле считается, что все бойцы, которые прошли военные действия, страдают этим расстройством», – подчеркивает ветеран АТО, ассистент кафедры ортопедической стоматологии Святослав Прохоров.

Общественные активисты говорят: по неофициальным данным, в Украине лекарства с канабиноидами нужны более 2,5 миллионов человек: «Если бы были какие-то другие препараты, тогда бы мы говорили использовать их. И есть такие заболевания, с которыми столкнулись члены нашей организации. Они пробовали все возможные методы лечения, которые есть в Украине, другого способа у них не осталось», – отмечает адвокат, представитель ОО «Украинская ассоциация медицинского каннабиса» Геннадий Шабас.

Легализовать медицинский каннабис в Украине пытаются уже давно. Общественные активисты регулярно создают петиции и проводят акции протеста. Несмотря на это, в Украине до сих пор запрещено его использовать тяжелобольным, а ученым – исследовать.

Как сообщалось ранее, народный депутат Украины, соавтор законопроекта о легализации медицинской марихуаны Олег Мусий отмечал, что медицинская марихуана помогает в комплексном лечении тяжелых болезней.

Виктория Ковцун, «Первые о главном»

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