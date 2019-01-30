Аграриям рассылают вирус под видом дотаций, – Минапк

Министерство аграрной политики и продовольствия заявляет, что в последнее время субъекты хозяйствования начали получать подозрительные письма от имени министерства.

Об этом сообщает пресс-служба Минапк.

Как отмечается, сообщения поступают с фиктивного адреса info@minagro.com.ua с темой «Получите дотацию в рамках государственная поддержка сельского хозяйства».

«В письме отмечается, что соответствующий субъект хозяйствования отобрано как потенциального кандидата на получение дотации. Для этого мошенники предлагают загрузить и заполнить анкету. Вероятно загружаемый файл содержит вирусную программу», – говорится в сообщении.

«Со своей стороны, Министерство аграрной политики уверяет, что никогда такой рассылки не делало и призывает сразу удалять подобные письма», – заявили в пресс-службе.

В Минапк также напомнили, что официальным электронным адресам Министерства info@minagro.gov.ua и news@minagro.gov.ua, а информация относительно программ господдержки публикуется на официальном сайте http://minagro.gov.ua.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.