Золотарев: Коболев поздно решил перечислять свою зарплату в благотворительные фонды

Сегодня руководитель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о своем решении перечислять всю свою зарплату и другие доходы в три благотворительных фонда до конца текущего календарного года. И хоть решение очень важное и правильное, но оно запоздалое, потому что перешло в политическую плоскость.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» телеканала ZIK заявил политолог Андрей Золотарев.

«Коболев делает правильный шаг с точки зрения коммуникационных технологий, но очень запоздалый. Потому что, если мы проанализируем текущую социологию, то одной из числу самых ненавистных для общественного мнения персон является как раз руководитель правления НАК «Нафтогаз Украины» господин Коболев», – сказал Золотарев.

Он считает, если бы он объявил, что отдаст свою зарплату на благотворительность до перечисления денег маме в США, а также, что не получил премии за незаконченное дело, то все бы действительно думали о том, что это благородный шаг.

«Когда проблема переросла в политическую и стала токсичной, то этот шаг стал запоздалым. Ибо в любом случае осадок в общественном мнении останется», – подчеркнул он.

Его коллега исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов считает, что руководитель компании с миллиардными объемами не может получать маленькую зарплату. Но соглашается, что Коболев мог объявить о благотворительности ранее.

«К большому сожалению, проблему высоких зарплат топ-руководителей государственных компаний превратили в политическую проблему. Но я также убежден, что руководитель компании с миллиардными объемами не может получать маленькую зарплату. Тем более, сейчас это происходит в открытый способ. Да, там есть проблемы, репутационные риски. Но вспомним господина Дубину, который руководил «Нафтогазом» при Юлии Тимошенко. Когда он был отправлен в отставку, то судился с государством за то, что недополучил на три миллиона долларов бонусов, которые ему якобы должна была заплатить государство», – прокомментировал Леонов.

Поэтому, по его словам, раньше все происходило непублично, а сейчас Коболев получил огласку.

«В стране есть много людей, которые имеют низкий доход и, безусловно, большие цифры вызывают раздражение. Поэтому вопрос уже политизирован, потому что его даже рассматривали в правительстве. Возможно, если бы он отреагировал раньше, не дошло бы до острой реакции общества», – считает он.

Хороший менеджмент не бывает дешевым, но существуют разумные пределы.

«Например, во Франции существует предельная граница 400 тысяч евро в год для руководителей государственных компаний. И их компании не слабее наш «Нафтогаз». А по многим показателям даже прибыльнее. Потому что секрет экономического чуда заключается как раз в десятикратном повышении тарифов. Особых успехов на почве менеджмента господин Коболев не продемонстрировал, поэтому, должна быть установлена граница относительно премирования на фоне повышения тарифов. Потому что на людей это действует, как красная тряпка», – подчеркнул Зоотарьов.

Напомним, глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о своем решении перечислять всю свою зарплату и другие доходы в три благотворительных фонда до конца текущего календарного года.

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