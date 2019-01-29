Запрет Правительству размещать средства на депозитах приведет к потерям местных бюджетов, – эксперт

Запрет Кабинета Министров на размещение временно свободных средств на депозитных счетах приведет к потерям местных бюджетов.

Об этом заявила консультант по бюджетным вопросам Офиса реформ во Львовском региональном отделении Ассоциации городов Украины Ярослава Пишник, – сообщает пресс-служба Офиса реформ.

По ее словам, от размещения свободных средств на депозитных счетах в 2018 году местные бюджеты области дополнительно получили около 80 млн грн, что дало возможность профинансировать отдельные программы в социальной сфере.

Ассоциация городов Украины уже обратилась в Кабинет Министров с просьбой отменить свое постановление о запрете размещать временно свободные средства общего фонда местных бюджетов на депозитных счетах. АГУ считает, что правительственное постановление не согласуется с нормами Бюджетного кодекса Украины (часть восьмая статьи 16 БКУ), который не ограничивает размещение временно свободных средств общего фонда местных бюджетов на депозитах, а также ограничивает право органов местного самоуправления самостоятельно распоряжаться их собственными доходами, которое определено статьей 64 Бюджетного кодекса, статьей 60 и частью 2 статьи 70 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине».

Также АГУ отмечает, что постановление негативным образом повлияет на функционирование бюджетной и финансово-кредитной систем страны в кратко - и среднесрочной перспективе.

Запрет на размещение временно свободных средств финансовыми органами местного самоуправления будет иметь следствием резкое расходование средств на текущие расходы и приведет к:

• неэффективному использованию средств, ранее накопившихся на средне - и долгосрочные инфраструктурные программы и реализацию проектов, финансируемых из государственного бюджета на условиях софинансирования с местными бюджетами;

• потерь в части недополучения процентов за размещение временно свободных средств местных бюджетов на депозитных счетах в банках в объеме ориентировочно 1,5 млрд грн;

• разбалансирование банковской системы Украины и снижение способности банков (в которых государство владеет 75 или более процентами уставного капитала и которые являются одними из ключевых игроков в финансово-кредитном секторе страны) обеспечивать своевременность, полноту и непрерывность выполнения всех своих денежных обязательств по причине резкого уменьшения или неполучения необходимого объема средств запланировано на счетах в банках в связи с неразмещении временно свободных средств финансовыми органами местного самоуправления;

• исковых требований к органам местного самоуправления со стороны банков в части невыполнения договорных условий размещения депозитов;

• резкого роста денежной массы в обращении, и как следствие вполне вероятного развития инфляционных процессов в стране;

• отсутствия в дальнейшем свободного финансового ресурса, что приведет к необходимости взятия органами местного самоуправления ссуд на покрытие временных кассовых разрывов.

Принятие Постановления вызвало многочисленные обращения органов местного самоуправления Ассоциации городов Украины, в которых высказывается крайне негативная оценка относительно вмешательства Правительства в полномочия органов местного самоуправления в способ, не предусмотренный законодательством.

Изменение «правил игры» в одностороннем порядке в сторону ограничений прав органов местного самоуправления вызывает недоверие органов местного самоуправления к дальнейшим шагам Правительства в части реформирования местного самоуправления и системы управления государственными финансами.

Поэтому Ассоциация городов Украины обратилась к Премьер-министру Украины В.Гройсману с просьбой отменить решение Правительства от 23 января 2019 года о принятии постановления «О внесении изменений в Порядок размещения временно свободных средств местных бюджетов на вкладных (депозитных) счетах в банках».

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